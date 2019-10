Appui scolaire : le Service régional de l’Action Sociale au chevet des enfants nécessiteux (photos)

Dans le cadre de ses nombreuses initiatives locales en faveur des populations en situation de vulnérabilité, le Service régional de l’Action sociale de Saint-Louis a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves déshérités du département de Saint-Louis.



Pour cette année, un peu plus de deux cents (200) élèves ont pu étrenner leur kit scolaire grâce à cette action devenue un rituel depuis quelques années maintenant. Chaque élève ciblé a reçu, lors de la cérémonie de distribution tenue samedi dernier, à la salle de réunion du Lycée Technique André Peytavin (Ltap) de la ville de Saint-Louis, un kit composé, entre autre matériel de cahiers, de stylos, d’ardoises et de sacs.



De quoi arracher un sourire à ces potaches et à leurs parents qui abordent ainsi sereinement la nouvelle année scolaire.



« Cette année, nous avons décidé, à la suite des enseignements des actions précédentes de tout faire pour mettre à disposition les kits avant la rentrée des classes .Ceci, pour soulager les parents d’élèves et permettre aux cibles de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions », a souligné le Chef du Service Régional de l’Action Sociale.



Selon Gora Sèye, cette action qui s’inscrit entre droite ligne de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, a été rendue effective grâce au soutien de la tutelle et des partenaires.



« En accompagnant cette Initiative, ces partenaires ont démontré leur attachement pour un accès égal à l’éducation pour tous », a-t-il ajouté.





Au rang de ces partenaires figurent en bonne place, la FIDEI qui a pris en charge tous les élèves du primaire avec des kits et sacs remplis de fournitures, le Crédit mutuel du Sénégal (Cms), la Saed, la Dahw, la Sonatel, l’Ong Sabrina live for child, le Centre Mame Fatim Konté (Cmfk), le Partenariat, la Chambre de Commerce de Saint-Louis. Ces institutions ont véritablement tiré leur épingle du jeu.





À ces généreux donateurs s’ajoutent le Médecin-chef de la région médicale Docteur Seynabou Ndiaye, le Directeur de l’Action Médico-social (Dams) Abdoulaye Fofana Dia, le Directeur des Opérateurs de la Douane Mbaye Ndiaye, Vieux Dème NIAYE, le chef de cabinet du maire, le Dg de la Caisse de Sécurité sociale (Css) Assane Soumaré, celui du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (Crous) Pape Ibrahima Faye, Mame Latir Fall, l’ancien député Docteur Ahmadou Dia et Papa Larou Mar, le coordonnateur du Mpcl.





Pour rappel, les résultats obtenus par les élèves appuyés par le Service régional de l’Action Sociale ont été probants durant l’année scolaire écoulée. Tous passent en classe supérieure. Au Cfee, les 18 candidats ont tous réussi. Au Bfem, sur 19 candidats, 16 ont réussi (taux de 84,21%). Au Bac, sur 22 candidats, 16 ont obtenu leur sésame, (taux de 72,72%) dont 4 mentions Assez Bien.