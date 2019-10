Après la réconciliation, Macky offre ce beau cadeau à Me Wade

Tout va bien apparemment entre les Présidents Wade et Macky. Les deux Hommes, depuis l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinane, prennent la voix de la paix, la voix de la réconciliation.



Apres la visite de Wade au Palais le samedi dernier, Macky fonce directement vers le renforcement des liens et offre une Mercedes de couleur grise à Me Wade, une information confirmée par l’As



Cette action du Président Sall pousse la Rédaction de Xalima à partager cette thèse : « Karim sera à Dakar dans les jours à Venir »…

Le climat entre les deux Hommes ne dit pas le contraire.