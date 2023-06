Après le Public, hausse des salaires dans le Privé

Les salaires dans le secteur privé doivent connaître une hausse après une augmentation généralisée dans le public. C’est la conclusion issue des négociations sociales tripartite du 31 mai entre l’Etat, les syndicats et le patronat. Cette revalorisation se répercute à trois niveaux : la prime de transport, le smig/horaire et les salaires catégoriels.



S’agissant du la prime de transport, elle passe de 20 800 actuellement à 26 000 F Cfa, soit un peu plus de 5 000. Les syndicats demandaient 50 000 F, alors que les employeurs offraient 25 000 F, contre 28 579 de la part du ministère du travail et celui des transports. Autant dire que c’est la proposition du patronat qui a été presque validée.