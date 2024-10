Après s’être retiré des législatives, Pape Abdoulaye Touré a pris une décision concernant les fonds collectés

Le président de la coalition « Le Temps de la Jeunesse – Dafa Jot », Pape Abdoulaye Touré, a été contraint de se retirer des élections législatives de 2024. La raison principale de ce retrait est l’impossibilité de réunir la somme nécessaire pour la caution, fixée à 15 millions de FCFA. Malgré une campagne de levée de fonds auprès de ses soutiens, en particulier les jeunes, le montant total amassé, soit 273.169 FCFA, n’a pas suffi à couvrir les frais exigés pour la participation.



Mais la décision la plus importante prise par Pape Abdoulaye Touré, a été de redistribuer les fonds récoltés en les orientant vers des initiatives éducatives et des étudiants des universités publiques du Sénégal. Il a alloué 50.000 FCFA à la plateforme « Meilleure École du Sénégal » et 23.169 FCFA à l’association « L’éducation pour tous », deux organisations engagées dans le soutien aux élèves en difficulté par le biais de l’achat de kits scolaires.





En parallèle, 200.000 FCFA ont été utilisés pour distribuer des tickets repas à des étudiants issus de plusieurs universités publiques sénégalaises. Parmi les bénéficiaires figurent l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a reçu 750 tickets, l’Université Gaston Berger avec 500 tickets, et d’autres institutions comme l’Université Iba Der Thiam, l’Université Assane Seck, l’Université Sine Saloum et l’Université Amadou Makhtar Mbow, qui ont chacune reçu 250 tickets. Ces dons, comprenant à la fois des tickets repas et petits déjeuners, visent à soutenir les étudiants dans leur quotidien.



Bien que le manque de financement ait empêché sa participation aux élections, Pape Abdoulaye Touré a réaffirmé son dévouement à l’égard de la jeunesse sénégalaise. Il a insisté sur l’importance de leur intégration dans le processus politique et la nécessité de renforcer leur rôle dans la prise de décision, tout en réitérant son engagement envers l’éducation.



SENEGO