Après sa visite à NDENDORY, Birame Soulèye DIOP exprime sa solidarité en faveur des communautés impactées

Le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines a effectué mardi une visite dans la Région de Matampour s'enquérir du différend qui oppose depuis 18 mois la société SOMIVA , opératrice des phosphates de Matam aux impactés de l extension de l’ assiette d’exploitation qui porte sur une superficie de 193 hectares.



" J’ ai pu me rendre sur le site, objet du différend et plus tard avec l’ensemble des parties prenantes, tenir une rencontre au cours de laquelle, j’ai pu me rendre compte de la nature et de l’ampleur de défis de l’exploitation des phosphates de Matam. Toutes les décisions qui seront prises le seront pour l’intérêt du Sénégal et plus spécifiquement pour celui des communautés les plus impactées par la mine", a-t-il dit au terme de sa tournée.



" Je saisis l’occasion pour remercier et féliciter les autorités administratives et les maires des communes de Ndendori, Hamady Ounaré et Orkadiéré, les populations, ainsi que les responsables de SOMIVA pour leur engagement et leur ouverture à sortir de cette crise", a conclu le ministre