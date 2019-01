Après son ralliement, Sheikh Alassane Sène va composer une chanson pour Macky Sall

Sheikh Alassane Sène a été reçu en audience par le président Macky Sall il y a trois jours. C'est la grosse révélation faite par Malal Talla dans l'émission Jakaarlo. Mieux, il va même écrire une chanson pour Macky Sall en direction de la présidentielle.



Ce qui est étonnant, c'est que Sheikh Alassane Sène a été reçu dans la plus grande discrétion, alors qu'il disait être en pourparlers avec des leaders de l'opposition. Mieux, il affirmait il y a une semaine dans l'émission Jakaarlo, qu'il travaillait pour le départ du président Macky Sall. Quelque jours plus tard, il est reçu en audience et va probablement soutenir le président sortant.



Pour rappel, Sheikh Alassane Sène était candidat à la candidature pour la prochaine présidentielle. Il disait avoir reçu le nombre nécessaire de parrains, mais ne se présenta pas finalement au Conseil constitutionnel pour déposer ses signatures.



SENEWEB