Argent de Poste Finances prêté à des employés : Le Syndicat des travailleurs dément et annonce une citation directe contre Abdoulaye Bibi Baldé.

À la suite d’un audit datant de juin 2021, il a été dit que Poste Finances affichait des excédents sur le papier. Seulement dans les caisses, il n’y avait pas de liquidités. La cause ? L’argent a été prêté à des employés de la structure, dont le Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications (Sntpt), selon la direction générale. Cette version a été balayée d’un revers de main par le secrétaire général du Sntpt.



« C’est du dilatoire, c’est le Directeur général du groupe SN La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, lui-même, qui accuse les travailleurs. Il les assimile à ses administrés », accuse Ibrahima Sarr, Secrétaire général du Sntpt.



Le syndicat refuse d’être le « bouc émissaire » dans cette affaire.« C’est plutôt la concussion qu’il y a avec des fournisseurs, des entrepreneurs, entre autres prestataires, qu’il faudra mettre à nu et pour cela nous avons confiance en la justice », assure le SG.



Lequel représentant le personnel au Conseil d’Administration de Poste Finances s’est dit profondément touché dans son honneur et sa dignité suite aux accusations de la direction. Le Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications a qualifié les informations publiées de fausses et sans fondement tout en promettant de servir une citation directe au Directeur général du groupe SN La Poste.



