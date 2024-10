Arrestation à Bakel : Bougane Guèye Dany annonce une plainte contre la gendarmerie (Me El Hadji Diouf)

L’arrestation de Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Gueum sa Bopp, prend un tournant judiciaire avec l’annonce d’une plainte contre la gendarmerie de Bakel.



Me El Hadji Diouf, avocat de l’opposant, a informé la presse ce dimanche de la décision de son client de porter plainte, dénonçant un communiqué qu’il juge diffamatoire. Cette annonce intervient alors que la garde à vue de Bougane Guèye Dany a été prolongée à la gendarmerie de Bakel, et qu’il sera déféré devant le procureur ce lundi à Tambacounda.



Me El Hadji Diouf, arrivé à Bakel pour assister Bougane Guèye Dany, a tenu à informer l’opinion publique des intentions de son client.



Selon l’avocat, le leader de Gueum sa Bopp estime que le communiqué de la gendarmerie qui relate les circonstances de son arrestation contient des propos diffamatoires à son égard.



« Bougane Guèye Dany considère que les accusations portées contre lui sont infondées et ont pour objectif de ternir son image. C’est pourquoi nous déposerons une plainte contre la gendarmerie pour diffamation », a affirmé Me El Hadji Diouf devant les journalistes.