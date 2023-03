Arrêté devant l’Ambassade de Tunisie : Le chef d'accusation retenu contre Guy Marius et Cie

Le parlementaire Guy Marius Sagna et un dizaine de membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) ont été arrêtés, ce samedi, en marge d’une manifestation devant l’Ambassade de Tunisie à Dakar.



Le chef d’accusation retenu contre eux est participation à une marche non autorisée, selon leurs avocats Me Moussa Sarr.



“Guy Marius Sagna et les autres manifestants arrêtés sont actuellement dans les locaux de la Sûreté urbaine”, renseigne-t-il. “Leur audition va démarrer incessamment”, ajoute Me Moussa Sarr.



Pour rappel, ce matin, ces manifestants se sont rendus devant l'Ambassade de Tunisie pour protester contre les propos jugés racistes du Président de ce pays.