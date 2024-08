Arrivée en provenance de Shanghai de "La Grande Dakar" en inauguration d’une nouvelle ligne maritime

La Grande Dakar, bateau assurant désormais une liaison maritime directe entre la Chine et le Sénégal, est arrivé ce samedi au port de Dakar en provenance de Shanghai avec une cargaison de 5 000 véhicules.



“C’est la première ligne qui relie Shanghai (Chine) au port de Dakar, ce qui confirme le rôle de hub régional que joue le port de Dakar. C’est le fruit d’un long travail d’amélioration des services portuaires’’, a déclaré le Haut commandant du port, Ibrahima Diaw.



Le nom de ”La grande Dakar” donné à ce bateau de 13 étages traduit “la forte relation qui se conforte avec la Chine avec cette nouvelle déserte’’, a-t-il fait valoir.



“Sur les 5000 véhicules à bord du bateau, 1300 vont être débarqués à Dakar’’, a fait savoir François Péris, l’administrateur général de Grimaldi Sénégal.



Les véhicules sont composés entre autres de voitures électriques, d’engins de travaux publics, de colis pour des projets, a-t-il détaillé.



Le choix de Dakar est motivé par sa position géographique et l’accueil adéquat qu’offre le port autonome de Dakar, a-t-il souligné, en assurant que cette nouvelle ligne maritime mise en place il y a deux mois, va être régulière, avec une fréquence mensuelle.



“D’autres véhicules sont en train d’être chargés pour venir à Dakar et on espère pouvoir pérenniser et augmenter les volumes sur le transbordement en provenance de Chine“, a ajouté M. Peris.



Après deux jours d’escale au port autonome de Dakar, ”La Grande Dakar” va poursuivre son trajet en direction de l’Italie.



