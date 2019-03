Assainissement : l'expertise de l'ONAS inspire le Togo

Le modèle du Sénégal en matière d’assainissement semble séduire le Togo. En effet, une délégation togolaise s'est rendue au Sénégal pour une mission d'échanges et de partage entre l'Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et la Société togolaise en charge de l'assainissement.



Une occasion pour le Sénégal de vendre son expertise à l'instar des autres pays Africains mais, aussi d'améliorer ses revenus.



Cette rencontre qui se déroulera du 26 au 30 mars 2019, permettra d'aborder de grands projets structurants tels que les eaux pluviales, le programme de structuration des boues de vidange, l'intégration des secteurs privés.



"Nous venons puiser auprès de l'Office national de l'assainissement du Sénégal ses expériences", a fait savoir le Directeur de l'Assainissement du Togo lors de sa visite ce matin, dans les locaux de l'entreprise dirigée par Lasasana Gagny Sakho.



Pour Monsieur Sèméglo Agbéwonou Koffi, il était important de capitaliser ce qui est fait au sein de l'Onas en matière d'assainissement et de lutte contre les inondations afin de le reproduire au Togo.



Le choix du Sénégal par le Togo n'est pas fortuit.



"L'Onas est une référence en matière d'assainissement en Afrique. Le Sénégal est une référence et a une longueur d'avance par rapport aux autres pays d'Afrique. Depuis 1996, l'Onas s'est construit une expertise avérée qu'il partage avec les pays Africains", a expliqué M. Sakho.



NDARINFO.COM