Assane Diao rejoint les Lions de la Téranga pour sa première convocation

L'attaquant de Como (Serie A, Italie), Assane Diao, a atterri ce dimanche à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) pour rejoindre la sélection sénégalaise, marquant ainsi sa première convocation en équipe nationale du Sénégal.



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a partagé des images de son arrivée sur Facebook, où il apparaît aux côtés de Lamine Camara, Krépin Diatta et d’autres internationaux.



Diao a été sélectionné pour prendre part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec deux rencontres cruciales contre le Soudan et le Togo.



Le regroupement officiel des Lions de la Téranga débute ce lundi 17 mars, alors que l’équipe se prépare pour les 5e et 6e journées des qualifications.