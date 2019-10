Assemblée nationale: Abdou Mbow et Awa Gueye ne sont plus vice-présidents, Gadio et d'autres rejoignent BBY

Il y a eu du mouvement et des changements à la Session ordinaire unique qui se déroule ce mardi 15 octobre à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité Abdou Mbow et Awa Gueye ne sont plus vice-présidents.



Aussi, Cheikh Tidiane Gadio Abdoulaye Baldé, Sokhna Dieng Mbacké, Demba Diop, Alioune Souaré... ont rejoint le groupe Benno Bokk Yakaar