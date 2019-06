Assemblée nationale : Boycotté par BBY, Sonko ironise

On aura tout vu à l'Assemblée nationale, mais ce qui s'est passé ce matin est sans doute une première.



À la place de l'opposition, c'est plutôt la majorité parlementaire qui s'est signalé par le boycott. Le groupe parlementaire BBY dirigé par Aymirou Gningue a attendu la prise de parole du leader du Pastef, Ousmane Sonko, pour quitter l’hémicycle, question de boycotter son exposé.



Cependant, M. Sonko a simplement snobé la démarche de la majorité : « on me facilité la tâche car je ne suis pas venu à l’assemblée pour m’adresser à une majorité mécanique transparente qui ne connait pas les enjeux », s’est-il défendu.



