Assemblée nationale: Guy Marius Sagna dénonce l’inaction prolongée de l’institution

Le député Guy Marius Sagna a fait une déclaration aujourd’hui, dénonçant la léthargie de l’Assemblée nationale du Sénégal qui semble être « en vacances » depuis décembre dernier. Il exprime son inquiétude quant au rôle et à l’efficacité de cette institution législative dans la gouvernance du pays. M. Sagna a annoncé qu’il se rendrait à pied à l’Assemblée ce vendredi 28 avril 2023 à partir de 10h : « Je vais marcher de chez moi à mon lieu de travail qu’est l’assemblée qui ne marche pas (pas de réunion plénière, pas de réunion de bureau…) depuis 04 mois. » Déclare t-il. Cette démarche symbolique vise à attirer l’attention sur l’inaction de l’Assemblée nationale.



Le député accuse les parlementaires du parti du président Macky Sall de bloquer l’Assemblée nationale pour servir les intérêts du chef de l’État. « Les députés de Macky Sall bloquent l’assemblée nationale pour servir exclusivement sa volonté de 3e candidature illégale et illégitime et donc complotent contre le peuple sénégalais qui est ainsi dépossédé de son assemblée. Et ils vont continuer leur coup d’État institutionnel contre l’institution du peuple qu’est l’assemblée nationale », affirme Guy Marius Sagna.



Pour conclure sa déclaration, le député appelle à la libération des détenus politiques et à la manifestation de la vérité sur les assassinats qui ont eu lieu au Sénégal. « Libérez les détenus politiques ! Lumière sur les assassinats ! », clame-t-il.