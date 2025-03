Assemblée nationale : des projets de loi clés et la levée d’immunité de Moustapha Diop à l’ordre du jour

L’Assemblée nationale se prépare à une séance plénière cruciale ce vendredi à 10 heures. Au programme : l’examen en urgence de plusieurs textes majeurs, parmi lesquels quatre projets de loi et une demande sensible de levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Cette rencontre, très attendue, devrait marquer un tournant dans la vie politique et diplomatique du pays.



Les parlementaires auront à se prononcer sur des projets de loi essentiels pour renforcer la coopération financière et diplomatique du Sénégal avec diverses institutions internationales.



Le premier texte concerne la ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Cet accord vise à harmoniser la surveillance bancaire et à approfondir l’intégration financière entre les pays membres de l’UMOA, un pilier crucial pour la stabilité économique régionale.



Le deuxième projet de loi porte sur l’approbation de la signature de l’Instrument d’adhésion aux statuts de la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe. En rejoignant cette institution, le Sénégal renforce sa position en tant qu’acteur clé du développement économique continental.



Un troisième texte vise à permettre la signature, par le président de la République, de l’Instrument d’adhésion à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Depuis sa fondation en 1990, la BERD a joué un rôle majeur dans le financement des projets de développement, et cette adhésion ouvrirait au Sénégal de nouvelles opportunités d’investissement.



Enfin, le quatrième projet de loi concerne l’adhésion du Sénégal aux statuts de la Banque asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB). Cette banque, réputée pour son soutien à des projets d’infrastructures ambitieux, pourrait devenir un partenaire stratégique pour les futurs chantiers de modernisation au Sénégal.



En parallèle de ces discussions économiques et diplomatiques, les députés devront se prononcer sur la constitution d’une Commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Cette procédure, si elle aboutit, pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires contre l’élu, marquant ainsi un moment fort de la vie politique nationale.



Le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères présentera et défendra ces projets de loi devant les parlementaires. Cette séance plénière s’annonce donc décisive, mêlant enjeux économiques internationaux et tensions politiques internes.



