’’On assiste à une banalisation fréquente de cette maladie du fait de sa méconnaissance par le patient et son entourage professionnel ou familial’’, a-t-elle dit lors du point de presse tenu lundi au Service national de l’Information et de l’Education pour la Santé (SNEIPS).

Cette rencontre avec les journalistes est organisée en prélude de la célébration de la Journée mondiale de l’Asthme axée sur ce thème : "L’asthme : une maladie à prendre au sérieux".

De même, a-t-elle souligné, "un certain nombre d’idées fausses circulent. Or ce manque d’informations, ces croyances peuvent être à l’origine d’une mauvaise gestion de la maladie et entraîner des crises d’asthme ou des gênes respiratoires qui altèrent la qualité de vie".

En effet, renseigne Pr Touré, l’asthme est sous diagnostiqué et insuffisamment traité et représente une lourde charge pour les individus et les familles et limite souvent l’activité du malade tout au long de sa vie s’il est mal traité.

Pour le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Khalifa Mbengue, "la première étape de la lutte contre la maladie, c’est l’information et la sensibilisation pour limiter les dégâts quel que soit la pathologie".

"Il faut faire en sorte que la maladie soit mieux connue", a-t-il souligné devant le Directeur du SNEIPS et les responsables du service de pneumologie de l’hôpital Fann.

L’autre fait pour une bonne gestion de l’asthme c’est qu’il n’y a pas assez de pneumologues au Sénégal ; seulement 15 sur l’ensemble du territoire dont 12 à Dakar, un à Saint Louis, un à Thiès et un à Ziguinchor, selon Dr Khady Thiam, pneumologue à l’hôpital Fann.

Dans sa présentation, elle a précisé que l’asthme occupe 9,1% des consultations en pneumologie à l’hôpital Fann.

Maladie chronique, l’asthme ne guérit pas, la prise en charge doit intégrer l’éviction des facteurs déclenchant la crise comme l’élimination des réservoirs d’acariens au niveau de la literie, des moquettes, la fumée de tabac et la pollution de l’air extérieur, a expliqué Dr Thiam.