Athlétic leader de la N1 (zone Nord)

Les équipes de Saint-Louis Foot Center et d'Athlétic ont fait samedi match nul au stade Me Babacar Seye (2-2). L'équipe du quartier Nord obtient ainsi le droit de disputer le tournoi pour la montée en deuxième division professionnelle avec sa première place.

Les buts ont été les oeuvres de Vieux Ndiaye et Omar Diop (Athlétic) et Alioune Badara Fall

sur penalty et baye Mamady Fall pour saint-louis foot centre. Ce dernier avec 8 buts est le meilleur marquer de ce championnat N1 dans la zone Nord.