Autonomisation des Femmes et Jeunes : le Mouvement And Defar Sunu Goox forme 500 personnes à Ndiébène Gandiol (vidéo)

Le mouvement AND DEFAR SUNU GOOX lance un projet innovant visant à répondre aux besoins cruciaux des populations de la Commune de Ndiébène Gandiol. « L’objectif est de réduire de manière considérable la pauvreté dans cette localité », a expliqué Mamadou Lamine DIOP, président de cette dynamique politique.



« Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de Promotion de l'autonomisation économique et politique des femmes et jeunes de Ndiébène Gandiol. Il compte renforcer les compétences de 500 femmes et jeunes sur les bonnes pratiques de production des cultures maraîchères et la transformation des produits halieutiques afin de mieux porter leurs missions de développement inclusif et endogène », a-t-il ajouté.



Au cours de ces séances, l’accent sera mis sur le renforcement des connaissances sur les techniques de production des cultures maraîchères, de transformation des produits halieutiques et sur l’hygiène et la qualité des produits pour une meilleure compétitivité.



« La gestion et la comptabilité simplifiées feront également l’objet de cette formation », renseigne M. DIOP. Les bénéficiaires ont magnifié la pertinence l’initiative et prié pour sa pérennisation …



