Avenue Mamadou Dia : l’ASCAI salue " un hommage historique " et réaffirme son soutien au Pastef

À l’issue du défilé du 4 avril à Saint-Louis, marqué par les festivités du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, l’ASCAI (Association pour la Solidarité et la Coordination des Activités Islamiques) a tenu à réagir publiquement à une décision jugée « historique ». La dénomination de l’ex-Avenue Général De Gaulle en Avenue Président Mamadou DIA a été saluée avec ferveur par l’organisation, qui voit dans cet acte un hommage mérité à un homme d’État d’exception.



« C’est un geste fort, porteur de mémoire et de reconnaissance. Mamadou DIA incarne la dignité, la rigueur morale et la profondeur spirituelle. Nous remercions le président de la République et le Premier ministre pour cette initiative courageuse », a déclaré l’Imam Abdallah SALL, entouré de plusieurs membres de l’ASCAI.



L’Imam a également évoqué des éléments méconnus du parcours de Mamadou DIA, notamment sa proximité avec des figures religieuses sénégalaises. « Un illustre religieux avait demandé, de son vivant, que Mamadou DIA dirige sa prière mortuaire. Cela en dit long sur la dimension spirituelle de cet homme », a-t-il affirmé, avant de souligner son admiration profonde pour Serigne Abass SALL : « Il disait que s’il avait eu le choix de se créer lui-même, il aurait choisi d’être comme Serigne Abass. »



Ces témoignages rappellent que Mamadou DIA n’était pas seulement un homme politique rigoureux, mais aussi un penseur enraciné dans les valeurs de justice, d’intégrité et de foi.



Au-delà de cet hommage, l’ASCAI a profité de l’occasion pour réaffirmer son soutien au Pastef, soulignant une convergence de valeurs entre le projet politique du parti et l’héritage moral et social que portait Mamadou DIA. « Les acteurs politiques d’aujourd’hui doivent s’inspirer de sa bonté, de sa probité et de son honnêteté », a insisté l’Imam Abdallah SALL.