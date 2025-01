Avis de houle dangereuse au large de Saint-Louis, du 29 au 30 janvier 2025

Une houle dangereuse est attendue à Saint-Louis et dans la région de Dakar, selon un bulletin de l'Anacim reçu à Ndarinfo.com. Cette alerte concerne particulièrement la période du mercredi 29 janvier à 21h jusqu’au jeudi 30 janvier à 12h.



Les consultations météorologiques indiquent une houle de secteur Nord-ouest, qui pourrait atteindre ou même dépasser les 2,5 mètres au large des côtes. Des vagues particulièrement puissantes sont prévues à environ 25 km de Dakar et à 50 km au large de Saint-Louis, engendrant des conditions maritimes potentiellement périlleuses pour les usagers de la mer.



Les autorités maritimes conseillent la plus grande prudence aux navigateurs, pêcheurs et plaisanciers, en leur recommandant de s'abstenir d'activités en mer durant cette période . Ce phénomène pourrait également affecter les opérations portuaires et les activités liées à la navigation de plaisance, rendant les sorties en mer risquées.



