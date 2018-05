BANGO : après l’aquaculture et l’aviculture, Sokhna Ndiaye FAYE finance l’horticulture des femmes (vidéo)

L’épouse du maire de Saint-Louis renforce sa politique sociale en faveur des femmes de BANGO. Après le démarrage d’un projet d’aquaculture sur les rives du village et la mise place de plus d’une dizaine de poulaillers offerts aux groupements féminins, elle finance les nouvelles activités de maraichage de ces dernières en vue de garantir leur autonomisation et d’améliorer leur condition de vie. Tous les équipements nécessaires au bon déroulement de ce programme ont été mis à leur disposition. Aujourd’hui, le projet d’aquaculture de la première dame de la ville est en phase finale et suscite beaucoup d’engouement dans la zone. Du côté de l’aviculture, les revenus tirés de la première vente de poulets ont permis aux femmes de financer d’autres activités économiques, dont la transformation des céréales et légumes. Le jardin maraicher déjà installé apporte des ressources financières conséquentes à ces habitantes de BANGO. NDARINFO fait la revue de ces différents projets avec les témoignages des bénéficiaires. Regardez !