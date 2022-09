BANGO : l’Aéroport prêche le bon voisinage - vidéo

Une antenne saint-louisienne de l’association des riverains d’aéroports a été mise en place, samedi. Cette trouvaille de l’AIDB veut consacrer une meilleure collaboration entre l’aéroport et les communautés riveraines de l’infrastructure. « Cela permettra de créer le lien entre le voisinage immédiat, de renforcer la dynamique participative et inclusive », a soutenu Kaly NIANG, le directeur de la RSE. Cette instance, déjà installée à DIASS, participe à restructurer les actions solidaires avec un meilleur ciblage », a-t-il assuré. « Nous envisageons d’appuyer le financement aux GIE de Femmes et d’organiser des journées de consultations gratuites », promet M. NIANG qui note qu’un appui en équipements sportifs sera accordé aux ASC. La cérémonie a été une occasion pour l’AIBD d’offrir des motopompes aux populations impactées par les inondations.