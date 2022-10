Le Sénégal a remporté, vendredi, à Vilankulos (Maputo) la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer, en battant l’Egypte lors de la séance de tirs au but (6-5).



A la fin du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité 2-2.



Les Lions du Sénégal ont remporté 7 éditions de la CAN de beach soccer.