Baisse des prix de la connexion : le DG de la SONATEL estime la demande légitime

Le Front Contre la Cherté des Coûts de Connexion (F4C) qui a été porté sur les fonts baptismaux pour lutter contre la cherté de la connexion internet s’est fait entendre dans son appel à la baisse.



Lors du lancement officiel de la 5G au Sénégal par le Directeur général de la SONATEL, Sékou DRAMÉ s’est prononcé sur la question. Selon lui, ils vont revoir leur tarif à la baisse pour la satisfaction du client.



«La demande pour un prix du Go moins élevé est très légitime. En règle générale, toute demande faite par un client est légitime pour eux au Groupe SONATEL. Le lancement de la 5G au Sénégal nous donne l’opportunité de continuer dans la lancée, de baisse régulière des tarifs de connexion», déclare-t-il.



Concernant la 5G, Sékou DRAMÉ promet que dès le 1er juin, les offres pour le mobile vont être plus attrayantes et avantageuses que la 4G.