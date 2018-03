Basket Ball National 1 dames 2ème tour retard : L’UGB démarre bien l’année

Après sa merveilleuse partie face au DUC, l’UGB s’est bien ressaisi en venant à bout du Jaraaf de Dakar en matche comptant pour le 2ème tour 54 à 35. Les étudiantes ont bien démarré le matche en dominant littéralement leurs adversaires dans les deux premiers quart-temps (13-3 et 20-5). Les visiteuses très bien muselées ne parviennent à marquer que huit points en 20 minutes (33 à 08 à la pause). Au retour des vestiaires, les vert et blanc très bien savonnées par coache Coulibaly se rebiffent, avec une Aminata Bibiche qui gagne tous les rebonds elles remportent le troisième quart (13-15) et commencent leur remontée. Dans le dernier quart temps elles infligent aux pensionnaires de Sanar dans les 3 premières minutes un 7 à 0 avant que Djulith Fall ne se réveille en réussissant deux tirs primés. Les deux équipes font jeu égal et termine le quart temps à égalité 12 partout. Le réveil tardif des visiteuses a permis aux saint-louisiénnes de terminer tranquillement la partie sans se soucier du score.



Ibrahima Diarra