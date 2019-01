Cette première édition se déroulera à Saint Louis et sera dotée du trophée du Maire Mansour Faye. Ainsi l’on assistera, d’une part aux duels SLBC / DUC chez les dames, et d’autre part le SLBC / AS DOUANES chez les hommes.



Ces deux rencontres vont lancer la saison 2019 de basketball dont la 1e journée se jouera à Dakar Arena, pour une première.



NDARINFO