Bassirou Diomaye Faye : « la dernière arme de Macky, c’est d’éliminer physiquement Ousmane Sonko »

En conférence de presse ce samedi, le bureau politique national de Pastef pour alerter sur les « dérives dangereuses » du régime en place. Bassirou Diomaye Faye soutien que le Président Macky Sall n’est obstiné que pour le « maintien de sa dynastie » à la tête du Sénégal. Selon lui, sa dernière arme, c’est « d’éliminer physiquement » leur leader, Ousmane Sonko.



« Le bureau politique nationale de Pastef Les Patriotes attire l’opinion nationale et internationale et prend en témoin des dangereuses dérives du régime du Président Macky Sall au Sénégal depuis bientôt deux ans, qui connaissent ces derniers jours une proportion inimaginable dans notre subconscient démocratique », a dit Basssirou Diomaye Faye, Président du mouvement national des cadres de Pastef.



Qui ajoute : « Les Sénégalais doivent se rendre compte à la lecture des derniers événements que l'Etat de droit pour ne pas dire la démocratie sénégalaise est mise à terre par le Président Macky Sall qui vient de confirmer son obstination qui est de piétiner l’opposition politique, la société civile comme les populations de façon générale dans l’unique dessein de maintenir sa dynastie à la tête du Sénégal ».



Selon lui, le Président Macky, convaincu que, dans la « course de la présidentielle du 24 février 2024, qu'Ousmane Sonko est en pole position au regard des informations qu’il a lui-même reçu et du résultat du sondage qu’il a commandité. Il s’est donné pour mission d’éliminer politiquement le président Ousmane Sonko ».



Selon Diomaye Faye, Macky veut l'élimination physique du leader du Pastef.



« La diabolisation n’y fit rien. Les entraves à sa liberté de réunion et de circulation ont connu un cuisant échec. Les complots juridiques et judiciaires commencent à monter leur limite et voilà le Président Macky Sall a fini d’utiliser sa dernière arme à savoir l’élimination physique du leader de l’opposition à savoir Ousmane Sonko ».



Selon lui, un « procès pour diffamation mettant en compte un ministre de la République épinglé et qui aurait dû être derrière les barreaux. Mais cela a viré à une tentative d'assassinat sur fond d'empoisonnement ».



Pressafrik