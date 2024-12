Bien-être des adolescents : le Conseil du quartier de Diamaguène et l'association Taxawu Ndawyi se donnent la main.

La nouvelle synergie conclue pour une durée initiale de 24 mois renouvelable, stipule l'engagement commun des deux entités envers l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes du département de Saint-Louis.



« Nous rassemblons une trentaine d’organisations de la société civile, des conseillers municipaux, et des réseaux d’associations d’adolescents et de jeunes », a déclaré Adama COUNDOUL, le président du conseil quartier



" Ce large éventail d'acteurs témoigne de la volonté collective de créer un environnement favorable au développement des jeunes", a-t-il dit.



La cérémonie a également vu la participation du vice-président du Conseil du quartier de Diamaguene, Ababacar Sy, et du trésorier général de la plateforme, Papa Mouss Sall. Leur présence rappelle l'importance de la coopération entre les différents acteurs communautaires pour assurer un avenir meilleur aux jeunes.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à répondre aux besoins et aux préoccupations des adolescents, en leur offrant des espaces sécurisés et adaptés à leurs aspirations. Le partenariat devrait permettre non seulement d’améliorer les conditions de vie des jeunes, mais aussi de renforcer les liens communautaires au sein de cette dynamique citoyenne.



