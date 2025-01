Blanchiment de capitaux d’un montant de 125 milliards CFA : le parquet financier annonce l'ouverture d'une information judiciaire

Dimanche soir, le Procureur de la République financière, El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, a publié un communiqué officiel annonçant l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de plusieurs individus, suite à des plaintes déposées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).



Selon les premières investigations menées par le parquet, des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux auraient été mis en œuvre, impliquant des sociétés écrans utilisées pour effectuer des transactions suspectes. La valeur de ces opérations est estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA.



Conformément à l’Article 66 de la loi numéro 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a décidé d’ouvrir une information judiciaire. Les chefs d’inculpation retenus incluent l’association de malfaiteurs, l’abus de biens sociaux, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur les deniers publics, ainsi que des faits de corruption et de trafic d’influence.



Cette décision marque une étape significative dans la lutte contre la criminalité financière et souligne l'engagement des autorités judiciaires à garantir la transparence et l'intégrité des institutions économiques. Le Procureur SYLLA a affirmé que des mesures seront prises pour faire toute la lumière sur ces affaires et que les responsables seront traduits en justice.



Les enquêtes se poursuivent afin d’établir l’ensemble des responsabilités et de renforcer la vigilance face aux phénomènes de fraude et de corruption qui portent atteinte aux finances publiques et à l’économie nationale.



NDARINFO