Boulangerie : À Saint-Louis, les acteurs planchent sur les défis du secteur (vidéo)

Dans la cadre d’une tournée nationale de vulgarisation du décret 2019/22/77 du 31 décembre 2019 règlementant du secteur de la boulangerie, un atelier sur l a été organisé mardi dans la ville tricentenaire. Cette initiative de la direction du commerce intérieur a mobilisé toutes les représentations d’organisations de meuniers, des associations de consommateurs à côté d’autorités administratives, d’élus et de forces de l’ordre. Pour rappel, cette nouvelle réglementation tente de dissiper les multiples irrégularités notées dans la production et la vente du pain au Sénégal. En plus d’assainir le secteur, cette nouvelle loi vise à alléger les charges de productions et de distribution des boulangers, la rentabilité du secteur, la création d’emplois et la défense des intérêts des consommateurs. Nous avons recueilli les appréciations des parties prenantes en marge de la rencontre.