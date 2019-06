Boulangerie: vers un nouvel arrêt du travail

« Nous n’avons plus de temps à perdre dans des réunions qui ne servent à rien », a dit Amadou Gaye sur la RFM, ajoutant qu’ils ne vont plus s’asseoir avec le ministre en charge du Commerce.



« Nous demandons au Président Macky Sall de prendre ce dossier en main », a-t-il dit. Amadou Gaye annonce : « nous allons organiser une conférence de presse la semaine prochaine pour informer tout le monde et prendre l’opinion à témoin. Après quoi, nous allons observer un arrêt de travail ».



Il précise : « ce n’est pas une grève, nous allons juste arrêter de travailler, parce que nous ne pouvons plus continuer à travailler dans de telles conditions ».



LERAL