Deux morts à Ngor : à Saint-Louis, l’heure est à l’indignation et à l’appel à la rigueur

L'effondrement d'un immeuble à Ngor, à Dakar, a causé la mort de deux personnes et fait un blessé grave.Ce drame tragique relance une fois de plus le débat sur le respect des normes de construction au Sénégal.



Des ingénieurs et professionnels du secteur établis à Saint-Louis soulignent l’urgence de renforcer les études techniques préalables aux chantiers, estimant que de nombreuses constructions échappent encore à un encadrement rigoureux.



D'autres experts appellent également à une vérification stricte de la qualité des matériaux, notamment du fer à béton, souvent pointé du doigt pour sa mauvaise qualité et son impact direct sur la sécurité des bâtiments.