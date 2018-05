Boycott de l'audience avec Macky SALL : la CESL s'explique

La rencontre entre le Chef de l’Etat et la coordination nationale des étudiants du Sénégal (Cnes) va se tenir sans la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl).



Ces derniers ont, dans un communiqué, décidé de ne pas répondre à l’appel du Président. Ils expliquent leur refus par le fait que, disent-ils, la Cesl est une organisation responsable et ayant des positions très claires (justice pour Mouhamed Fallou Sène et départ des ministres impliqués. Par conséquent, elle ne va pas prendre part à une rencontre avec des listes dont les coordonnateurs n’ont pas la qualité de représentant, à fortiori avec des positions mitigées.



La Cesl demande par la même occasion aux étudiants de n’accorder aucun crédit aux spéculations portant reprises des activités pédagogiques. Tout aussi, elle réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant.



