Boycott de l’audience avec Macky SALL, suite de l’enquête sur le meurtre de Fallou SENE, demande de démission des ministres et décret de la grève illimitée : la CESL s’explique sur tout (déclaration intégrale)

Au cours d’un entretien avec la presse, vendredi, la coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) soutient que l’arrestation du meurtrier de Mouhammadou Fallou SENE, reste le nœud de leur revendication. Elle a déploré un refus de la part du Chef de l’État de diligenter le dossier et une tentative de sa part de fuir la question.





Les Sanarois estiment que les nouvelles décisions prises par le président en vue d’apaiser la tension universitaire ne pourront pas être mises en œuvre correctement par un gouvernement qu’ils ont taxé d’incompétent.





Ils saluent, toutefois, ces mesures, mais exigent encore fermement la démission de Mary Teuw NIANE, de Amadou BA et de Aly Ngouille NDIAYE. À la colère estudiantine attisée par le meurtre de Fallou SENE lors des violentes échauffourées du 15 mai, s’ajoutent désormais le non-paiement de bourses pour les étudiants en Master 1 depuis le mois d’octobre et le blocage des renouvellements de taux.





Ces nouvelles contraintes qui risquent d’accentuer leur grogne. « La grève illimitée suit son cours », a proclamé le président de séance de la CESL Alexandre Mapal SAMBOU, au micro de Ndarinfo.com



Ainsi, de la volte-face de certains leurs camarades Dakarois au boycott de leur dernière audience avec Macky SALL en passant par la sortie incendiaire de Birima NDIAYE et les nouvelles nominations d’autorités à l’UGB, la CESL a apprécié dans une forte mobilisation d’étudiants, les derniers développements survenus au cours de son mouvement.



