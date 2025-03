Brève : Vers la construction de centres spécialisés pour enfants en situation de handicap

Le coordonnateur du projet "Favoriser l’inclusion et promouvoir la réussite à l’école" (Faire l’école), Mamadou Sam, a annoncé vendredi l’ambition du ministère de l’Éducation nationale de construire des centres spécialisés pour enfants en situation de handicap dans chaque région du Sénégal.



Actuellement, seuls Dakar et Thiès disposent de structures adaptées, avec le Centre verbo-tonal pour les sourds-muets et l’Institut national de formation des jeunes aveugles (INEFJA). L’État souhaite désormais étendre cette initiative à tout le pays, dans le cadre de sa politique d’éducation inclusive.



Lors de l’inauguration du Centre d’inclusion sociale de Saint-Louis, construit par les parents après la fermeture du Centre Aminata Mbaye, M. Sam a souligné l’importance de former les enseignants à l’accueil des enfants en situation de handicap. Le projet "Faire l’école", en cours dans cinq régions, sera complété par "Faire plus", qui couvrira notamment Saint-Louis.



Les enseignants bénéficieront ainsi de formations en langue des signes et en braille. En parallèle, le ministère s’engage à soutenir les parents avec des kits pédagogiques et du matériel adapté.



Avec l'APS