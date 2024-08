Burkina Faso : 86 terroristes tués par l’armée burkinabè lors de l’opération « ECLAIR »

L’armée burkinabè a « neutralisé » entre les 6 et 10 août 86 terroristes dans la région de l’Est du Burkina Faso.



L’opération « ECLAIR », menée par le 19e Bataillon d’intervention rapide dans la zone de Manni, a également permis de capturer deux individus et de saisir du matériel, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB). Quatre soldats burkinabè ont été blessés lors de cette opération.



Le 31 juillet 2024, l’armée burkinabè avait éliminé 103 terroristes dans la province du Koulpélogo, dont Dicko Tidjane, alias Abou Darda, un chef de groupe responsable de nombreuses attaques dans la région. Sa neutralisation est considérée comme un coup dur pour le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) dans les zones de l’Est et du Centre-Est.



Depuis 2015, l’insécurité a causé de nombreuses pertes humaines et déplacé des milliers de personnes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.