C'est lui, notre DOMOU NDAR de l’année 2023 !

Le président du Mouvement "Wallu NDAR" est notre personnalité de l'année 2024. Son engagement fidèle et constant en faveur de la ville, motive notre choix.



En 2023, plusieurs plaidoiries portées par le digne fils de Saint-Louis ont obtenu gain de cause. Pour exemple, trois jours après sa sortie sur les réseaux sociaux regrettant l'état vétuste du Stadium Joseph Gaye, des panneaux de basket neufs sont offerts par Baba TANDIAN.



De l'appel pour la construction d'un second pont pour Saint-Louis, aux dénonciations de l'effritement de la démocratie et la gestion contestée du projet de dénomination de l'avenue Macky Sall, ses prises de position ont été fortes cette année. Souvent flanqué dans l'opposition pour ses sorties défavorables au régime, Zayire FALL, puisqu'il s'agit de lui, paie le prix de son effort d'impartialité.



Mais il reste droit dans ses bottes.



Récemment nommé secrétaire général de l'observatoire territorial du secteur extractif à Saint-Louis, l'homme s’est distingué par son dynamisme dans l'animation des débats citoyens. Une posture qui a fini de faire de lui un pilier de la société civile de Saint-Louis.



L'avènement d'un nouveau directeur à l'hôpital régional de Saint-Louis le place au-devant de la scène. Désormais, il a la lourde tâche de gérer une cellule de communication dans une structure où les secousses et les soubresauts ne sont jamais loin.



Sourire toujours incrusté au visage, les années qui passent n'altèrent pas sa passion pour la sape. Mais le "Doomu Goxu Mbacc" a semble-t-il, depuis quelque temps, rangé les cravates au fond de l'armoire.



Notre Domou DAR de l’année a empoché un Master en gestion des ressources Humaines à l'Institut Supérieur d'Entrepreeurship et de Gestion (ISEG). Il est titulaire d'un diplôme universitaire en Sciences de l'information documentaire à l'EBAD de l'Université Cheikh Anta DIOP. Ce, après un passage au département Anglais des Langues et Sciences de l'université Gaston Berger de Saint-Louis.



Dans cet entretien improvisé, il revient sur les soubassements de son attachement à NDAR.