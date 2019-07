CAN 2019 : Les Lions en quarts, au forceps

Le Sénégal a réussi jeudi au Caire à composer son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) grâce à un but marqué par Sadio Mané à la 15e minute du match l’ayant opposé à une valeureuse équipe d’Ouganda.



Les Lions réussissent ainsi la passe de trois contre les équipes de l’Afrique de l’Est dans cette CAN. Les protégés d’Aliou Cissé avaient en matchs comptant pour les phases de groupe battu les Taifa Stars de la Tanzanie (2-0) et les Harambee Stars du Kenya (3-0).



Dans cette rencontre contre les Cranes, le Sénégal a vite pris les devants par l’intermédiaire de son attaquant vedette, Sadio Mané bien décalé par Mbaye Niang dès la 15e minute. Le sociétaire de Liverpool reprenait victorieusement la balle offrant aux Lions une entame idéale.



Le Sénégal aurait pu se retrouver avec une avance confortable si quelques minutes plus tard, Mané ne s’était pas perdu dans une série de dribles alors qu’une passe pour Niang aurait été salutaire.



Le numéro 10 des Lions a été certes entreprenant, mais s’est de nouveau manqué sur un pénalty qui aurait pu tuer tout suspens à la rencontre. Un coup de pied arrêté consécutif à une faute du gardien ougandais sur le défenseur de l’équipe sénégalaise. Sadio Mané avait déjà raté un pénalty contre le Kenya (victoire 3-0)



Les quelques alertes dans les buts du Sénégal ont été bien négociées par le gardien Alfred Gomis face à une équipe ougandaise maniant tant bien que mal le ballon.



Voici le 11 titulaire : Alfred Gomis – Youssouf Sabaly,

Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama – Pape Aliou Ndiaye, Henri Saivet (Krépin Diatta, 64-ème), Idrissa

Gana Gueye – Sadio Mané, Mbaye Niang (Mbaye Diagne, 84-ème), Ismaila Sarr (Keita Baldé, 80-ème).

Coach : Aliou Cissé



Ouganda : Denis Onyango – Godfrey Walusimbi, Hassan Wasswa, Murushi Juuko (Awanay Dennis, 15-ème), Bevis Mugabi – Michael Azira- Emmanuel Okwi, Khalid Aucho (Allan Kyambbadde, 77-ème) Faruku Miya, Abdu Lumala – Patrick Kaddu (Allan Kategeregga, 67-ème),

Coach : Sébastien Desabre





APS