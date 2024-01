CAN 2024 : le tableau complet des 8es de finales !

On ne s’attendait pas à assister à une phase de groupe de la CAN aussi riche en surprises et en rebondissements. Les deux dernières rencontres des groupes E et F ce mercredi ont vu l’élimination de la Tunisie qui avait battu les Bleus lors du dernier Mondial.



Incapables de remporter le moindre match, les Aigles de Carthage sortent par la petite porte. Tout comme un autre Mondialiste, le Ghana et surtout l’Algérie. Le vainqueur de l’édition 2019, éliminé au 1er tour en 2022, termine dernier du groupe D. Un résultat qui a coûté la place de son sélectionneur Djamel Belmadi ce mercredi.



L’ancien coach adjoint du PSG Jean-Louis Gasset, qui dirigeait la Côte d’Ivoire n’a pas survécu à la lourde défaite face à la Guinée équatoriale (0-4) et a été, lui, aussi, démis de ses fonctions ce mercredi. Au bord de l’élimination, le pays hôte s’est officiellement qualifié pour les 8es de finale à la faveur du succès des Marocains aux dépens de la Zambie (1-0).



Le Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde en 2022, et le Sénégal, tenant du titre, ont fait la meilleure impression lors de ce premier tour et conservent leur statut de favori.



Place désormais aux 8es de finale et aux matchs couperets ! Seize équipes peuvent encore rêver à remporter cette Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ces 8es de finale se dérouleront du samedi 27 jusqu’au mardi 30 janvier avec plusieurs affiches alléchantes. La première rencontre sera un choc entre deux cadors africains.



Le Cameroun, quintuple vainqueur (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) et miraculé dans cette compétition après ses deux buts inscrits en fin de match face à la Gambie (3-2) affrontera le Nigeria qui a remporté 3 CAN (1980, 1994, 2013).



L’autre choc de ces 8es de finale mettra aux prises, lundi, la Côte d’Ivoire (pays hôte) au Sénégal, tenant du titre et seule équipe à avoir remporté ses trois rencontres. De son côté, le Maroc partira favori face à l’Afrique du Sud qui s’est néanmoins révélé être un adversaire très coriace face à la Tunisie.



Enfin, le Cap-Vert, sensation du premier tour en terminant premier du groupe B devant l’Égypte et le Ghana, pourrait poursuivre sa belle épopée face à la Mauritanie auteur de son premier succès à la CAN face à l’Algérie (1-0). Les quarts de finale se joueront ensuite les 2 et 3 février, les demi-finales se disputeront, elles, le 7 février et la finale se déroulera quatre jours plus tard au stade Alassane Ouattara à Abidjan.