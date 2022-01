CAN : le Maroc qualifié, le Malawi se relance en attendant le Sénégal

A l’occasion de la 2e journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc a assuré l’essentiel contre les Comores (2-0) ce vendredi.Largement dominateurs, les Marocains ont réussi à faire la différence par Amallah (16e). Ensuite, le gardien comorien Ben Boina a été héroïque avec plusieurs parades et même un penalty d’En Nesyri repoussé. Mais les Lions de l’Atlas ont finalement enfoncé le clou grâce à Aboukhlal (88e). En attendant le match entre le Gabon et le Ghana à 20h, le Maroc, qualifié pour les 8es, occupe seul la première place de la poule.





Dans le groupe D, le Malawi s’est relancé en dominant le Zimbabwe (2-1). Malgré l’ouverture du score de Wadi (38e), les Zimbabwéens ont été renversés avec un doublé de Mhango (43e, 58e).





Le Malawi se trouve désormais à la 3e place, à un point des deux leaders, le Sénégal et la Guinée.



