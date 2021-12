CHANTIER DE RÉHABILITATION DE L'AÉROPORT DE SAINT-LOUIS : Les travaux finiront en mars 2022 selon le Ministre Alioune Sarr

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens a visité ce jeudi les travaux de réhabilitation de l'Aéroport international de Saint-Louis qui seront bouclés en mars 2022. A en croire Alioune Sarr, certains travaux sont complètement achevés notamment la piste et les fondations de la tour de contrôle et du hangar.



A cela s'ajoute les impenses qui ont été presque toutes payées aux populations impactées. Il a regretté toutefois le retard dans les travaux dû à des entreprises qui ont été défaillantes.



"La longue piste de 2,5 kilomètres, large de 45 mètres, est déjà opérationnelle et les fondations de la tour de contrôle et du hangar sont complètement achevés", a soutenu le Ministre Alioune Sarr tout en faisant comprendre aux entreprises qu’elles ont encore du temps pour terminer ces travaux d’ici le 5 mars 2022.



Il est nécessaire, a-t-il insisté, d’accélérer les travaux afin de livrer ce chantier dans les délais contractuels arrêtés d’un commun accord par l’État et ces entreprises. Ces dernières sont tenues de respecter ces délais contractuels sinon des pénalités seront appliquées à elles.



