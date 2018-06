CMU-ELEVE : la Commune de Saint-Louis s’engage.

« Mens sana in corpore sano » chantait le grand poète romain Juvenal pour dire « un esprit sain dans un corps saint ».Réflexion reprise par la culture populaire et que la Commune de Saint-Louis a fait sienne en s’engageant dans l’enrôlement des élèves à la CMU-E.





Mise en place par arrêté interministériel, la Couverture Maladie Universelle-Elève a été lancée le 22 décembre 2017 à Rufisque et constitue un régime de prise en charge médicale des élèves à travers les mutuelles de santé. Un régime intéressant qui offre à chaque élève un paquet de services de base notamment les prestations au niveau des postes de santé, centre de santé et pharmacie de même qu’aux consultations offertes à l’hôpital.





La CMU-Elève vient donc combler un gap, soulageant ainsi les parents d’élèves qui peinaient à faire face aux charges médicales de leurs enfants. Consciente de la pertinence de cette initiative salutaire, la commune de Saint-Louis a décidé de matérialiser une forte recommandation des Débats d’orientation pour la mise en place du budget 2018 en libérant une première enveloppe de trois million cinq cent francs CFA(3500000 frs CFA)pour le parrainage de deux mille sept cent(2700) élèves. Elle prend aussi en charge les frais de photographie des bénéficiaires et de traitement des dossiers.





C’est ainsi qu’un comité tripartite composé de la commune, de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Saint-Louis commune et du District sanitaire a été mis sur pied pour la répartition des cartes CMU-Elève. Par souci d’équité, les critères de sélections ont été surtout basés sur l’effectif, le genre et la vulnérabilité. Aussi, le comité a-t-il pris pour repère la catégorisation des financements du PAQUEB (Programme d’Amélioration de la Qualité de l’Education de Base) pour dégager un tableau de répartition des cartes qui s’établit comme suit :



Catégorie Nombre d’écoles Quota par catégorie Total

1 04 45 180

2 12 50 600

3 16 55 880

4 06 65 390

5 01 70 70

6 02 75 150

7 05 86 430

Total 45 écoles 2700 élèves enrôlés



Différents programmes et partenaires ont déjà enrôlé 599 élèves en plus des enfants qui ont été pris en charge par leurs parents. Pour sa part, la commune s’engage à augmenter sensiblement l’effectif des élèves pris en charge après évaluation de cette première cohorte de 2700 bénéficiaires. En outre, les établissements privés vont progressivement bénéficier de cet accompagnement de la commune qui a compris que : la santé est un intrant incontournable pour une éducation de qualité.



Abdoulaye Ndiaye

Conseiller municipal

Membre du comité d’enrôlement et de suivi