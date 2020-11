COLÈRE À GOXU-MBACC : les populations dénoncent "l'accaparement" de leurs terres par la Commune de GANDON (vidéo)

Les implantations de boutiques et de bornes de concession sur le site allant vers la plage de SALSAL suscitent l’ire des populations de GOXU MBACC. Très remontées, elles accusent la Commune de GANDON d’accaparer leurs terres et de spéculer sur ce domaine appartenant à la ville de Saint-Louis. « Nous avons juste derrière nos cimetières communément appelés Thiémou NAR. Cet espace servait jadis de lieu de prières aux grandes fêtes religieuses », explique Khalifa GAYE, notable à Goxu Mbacc. « Nous n’accepterons pas qu’elles soient annexées. Ce qui se trame est un grand danger », a-t-il averti. « Des personnes venant d’ailleurs osent faire des délimitations et soutiennent avoir pris des autorisations auprès de la Commune GANDON. Nous ne pouvons plus supporter de tels agissements », signale Iba DIAGNE, le délégué de quartier. « Nous demandons aux autorités d’agir pour mettre fin à cette situation », a-t-il ajouté.