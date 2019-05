CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES DU PORT FLUVIO-MARITIME DE SAINT-LOUIS : le Président Macky SALL interpellé

Qui replantera les arbres ?

Destruction massive de la savane arbustive dans le secteur des Trois Marigots au profit de l’agriculture agro-industrielle. Déforestation, perte d’un fantastique biotope.

Destruction massive de la savane dans la zone des Niayes au profit de l’agro-industrie . Déforestation. Utilisation intensive de la nappe phréatique sans connaissance réelle de sa ressource.

Création d’un port digué sur la Langue de Barbarie au Sud de Saint Louis et risque d’accentuation de l’érosion côtière et de disparition pure et simple de la région côtière de Gandiol

Je suis très conscient que le Sénégal ne peut pas rester en l’état et a besoin d’un développement économique et social afin de progresser dans la qualité de vie de ses citoyens.Mais est-il vraiment nécessaire de faire de ce développement un copié-collé de ce qu’il s’est passé dans les pays occidentaux avec les mêmes erreurs ?Dégradation de l’environnement, pollutions chimiques des cours d’eau et lacs, perte d’une grande partie de la faune, pour arriver à un résultat catastrophique aujourd’hui. ( sachant de plus que la plus grande partie des richesses qui ont bâti l’Europe notamment sont provenues du pillage minier, agricole et humain de l’Afrique).Le sujet qui me préoccupe aujourd’hui est le projet de création d’un port à Saint Louis piloté par l’OMVS :Les renseignements obtenus sur l’implantation de ce port montrent qu’aucune étude d’impact environnementale sérieuse a réellement été faite :D’ abord le lieu d’implantation : Pratiquement le même que le lieu de création de la brèche de 2003 qui a eu des conséquences désastreuses pour l’environnement immédiat et pour les populations de Gandiol et de Saint Louis . ( sachant que de plus les plans fabriqués le sont par rapport à une situation de 2016 qui aujourd’hui est caduque)