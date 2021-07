COOPÉRATION FRANCO-SENEGALAISE : le dispositif conjoint veut susciter de nouveaux projets (vidéo)

Des élus de la région et des représentants d’organisations d’aide au développement ont pris part, ce matin, à un atelier de capitalisation des actions menées dans le cadre du dispositif conjoint de partenariat entre la France et le Sénégal. Ce conclave initié par le ministère sénégalais des collectivités territoriales et celui de l’Europe et des affaires étrangères veut « aider les collectivités locales des deux pays à travailler sur des projets de développement qui sont dans l’intérêt des deux pays », note Christine MORO, ambassadrice et déléguée française à l'action extérieure des collectivités territoriales.



Il s’agit de vivifier des « éléments forts de fraternité entre les deux populations », a-t-elle indiqué.



« L’idée, c’est de mieux informer les collectivités sur les possibilités offertes par ce dispositif commun afin de susciter de nouveaux partenariats », a laissé entendre Mme MORO.



« Ce cadre finance des programmes portes par des collectivités partenaires. Nous avons pu voir ce matin la diversité des thématiques soutenues », confie Abou Ahmed SECK, le directeur de Cabinet du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires.



Au terme des riches échanges, la mission conjointe a visité les travaux du projet de protection côtière de Saint-Louis (PPCS) sur la Langue de Barbarie, engagè le Gouvernement du Sénégal grâce au concours de l’Agence Française de Développement (AFD).