COUPE DU MAIRE : exceptionnelle, la finale. Regardez !

Les rideaux se sont fermés sur l’édition 2017 du tournoi des « Navétanes ». L’aventure sportive s'est clôturée, hier, dans une ambiance de fête au stade Mawade WADE présidée par le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui NGONG. Une forte délégation de l’équipe municipale de Saint-Louis a pris part à la rencontre à côté des maires des Communes de MPAL et de RICHARD-TOLL.



Les membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) dirigée par l’honorable député Aminata GUEYE, ont tenu à exprimer massivement au maire toute leur adhésion.



Le stade Mawade a vibré à l’image de la finale départementale parrainée par Alioune Badara DIOP. Les joueurs des ASC Loéna et Santos ont exprimé leur tout talent dans une combattivité qui a fasciné le public. Le ministre, séduit, s’est dit impressionné. Au final, c'est le Santos ( zone 10) qui remporte la victoire avec brio devant une équipe très ingénieuse de Léona.



Pour la quatrième année consécutive, Mansour FAYE a mis d’importants moyens à la disposition des équipes finalistes et des autres ASC de Saint-Louis qui ont reçu, chacune, des équipements sportifs.



Parlant au nom de Mansour FAYE empêché, l’adjointe au maire Aida Mbaye DIENG et le ministre DIENG ont salué la forte implication de la jeunesse Saint-Louisienne à cette compétition finale, en réitérant de la Commune, conformément à la ligne du Plan Sénégal Émergent (PSE) de promouvoir le sport.





►►► Vivez la finale et suivez la réaction des autorités ....