COVID : 17 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures

Le ministère de la santé et de l’Action sociale a annoncé samedi que 17 nouvelles contaminations au coronavirus avaient été enregistrées au Sénégal au cours des dernières 24 heures pendant lesquelles le pays n’a compté aucun décès lié à cette maladie.



Sur 1337 tests virologiques réalisés, 17 se sont révélés positifs, dont 7 cas contacts suivis par les services sanitaires et 10 cas relevant de la contamination dite communautaire.



Selon El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, les cas communautaires ont été enregistrés Mbao (2), Amitié 2 (1), Gibraltar (1), Ouest-Foire (1), Pikine (1), Pout (1), Richard-Toll (1) et Thiadiaye (1).



Dans le même temps, 57 patients ont été déclarés guéris, portant à 12.751 le total de malades du COVID ayant recouvert la santé, sur un total de 15068 cas officiellement enregistrés, a précisé le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Cela fait que 2004 patients restent sous traitement, contre 312 décédés à ce jour, a-t-il précisé au cours de son point quotidien sur la pandémie à coronavirus. Il a signalé que 9 cas graves sont pris en charge dans les services sanitaires.





