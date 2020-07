COVID-19 : 41 nouvelles contaminations, 4 décès enregistrés

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi avoir enregistré 41 nouvelles contaminations à la COVID-19 pour le compte des dernières 24 heures, portant à 9805 le nombre total de personnes atteintes de cette maladie depuis son apparition au Sénégal, le 2 mars dernier.



Selon le directeur de la Prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, 33 des 41 nouvelles contaminations enregistrées sur 842 tests virologiques réalisés concernent des cas contacts suivis par les services sanitaires, 8 cas étant issus de la transmission dite communautaire, soit des personnes dont on ne sait pas l’origine de la contamination.



Le docteur Ndiaye signale que 114 patients testés négatifs ont été déclarés guéris, contre 50 cas graves pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital principal de Dakar.



Il a fait état de 4 décès liés à la Covid-19 enregistrés ce lundi, le total des personnes atteintes de la COVID-19 s’élevant à 9805 personnes, pour 6591 guéris, 198 morts et 1 évacué, contre 3015 personnes qui sont encore sous traitement.

APS