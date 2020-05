COVID-19 : Le président Macky Sall s’adresse à la Nation, mardi

Le président de la République, Macky Sall, va s’adresser à la Nation, mardi 12 mai à 20 heures, pour évoquer la situation et la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, a annoncé la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).



La Télévision publique sénégalaise indique que ‘’d’importantes décisions ont été prises ce samedi lors de la réunion du comité national des gestion de l’épidemie’’.



Mi-mars, le président de la République avait pris cinq mesures pour endiguer la propagation du coronavirus, à l’issue d’une réunion du Comité national de gestion des épidémies.



Il s’agit de l’annulation pour une durée de 30 jours de toute manifestation publique, de la fermeture du port pour les bateaux de croisière, des écoles, universités et crèches pour 3 semaines à partir du lundi 16 mars 2020.



Il avait aussi décidé d’un renforcement des moyens de lutte contre le virus pour le personnel de santé et de l’arrêt des formalités pour les pèlerinages religieux.



Le 23 mars, dans une adresse à la Nation, il avait décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 20h à 6 h du matin.



A ce jour , on dénombre 1.634 cas confirmés, dont 643 guérisons et 16 décés.



Ces derniers jours, le nombre journalier des nouvelles contaminations a beaucoup augmenté dans un contexte marqué par une hausse des cas issus de la transmission communautaire.



Limitée dans un premier temps aux régions de Dakar et à la ville de Touba, la maladie s’est étendue à certaines autres localités, dont Louga, Thiès, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou, Médina Gounass, Kaolack et Mbacké.